© FT BILD/ARKIV
 

"Risk för korrupta opinionsmätningar 2026"

Publicerad 17 september 2025 kl 16.21

Inrikes. Inför valet 2026 väcks frågor om opinionsinstitutens trovärdighet och riskerna för manipulation. Erfarenheter från Österrike och Sverige pekar på att korrupta metoder kan påverka både medier och väljare, skriver Ledarsidorna.se.

Dela artikeln

Medieprofessorn Jesper Strömbäck varnade redan 2010 för att svenska medier tar för dåligt ansvar för sina egna och andras opinionsmätningar, trots att rapporteringen kan påverka valutgången.

I Österrike avslöjades 2021 hur den dåvarande förbundskanslern Sebastian Kurz använt offentliga medel för att köpa opinionsundersökningar och gynnsam mediebevakning.

Skandalen, känd som #Kurzgate, ledde till hans avgång och pågående korruptionsutredningar. Transparency International har sedan dess placerat landet lägre på listan över de minst korrupta staterna.

I Sverige diskuteras nu hur självrekryterade paneler i opinionsmätningar kan manipuleras.

Sveriges Radios politiske kommentator Fredrik Furtenbach har frågat om det finns forskning om omfattningen. Någon bred studie saknas, men flera fall visar på allvarliga risker.

Opinionsföretaget Demoskop har fått kritik för sina självrekryterade paneler, som branschorganisationen AAPOR dömt ut som oacceptabla som grund för professionellt utförda undersökningar.

Risken, menar bland andra Ledarsidornas Johan Westerholm, är att samarbeten mellan opinionsföretag, PR-bolag och mindre nogräknade redaktioner skapar en illusion av folkligt stöd som i själva verket är köpt eller riggat.

"Kan opinionsundersökningar bidra till politisk korruption i väst? Svaret är dessvärre ja på den frågan", skriver han.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Yttrandefriheten begränsas efter judisk protest: "Det öppna samhällets fiender"

Fredrik Kärrholm (M): "Tyvärr helt nödvändigt". M-toppen presenterar nya tuffa begränsningar "efter den senaste tidens händelser".0 

Ekonominyheter

Sänkt matmoms kan gå till ökad vinst istället för sänkta priser

"Inte säkert" att priserna sänks när konkurrensen är bristfällig.. Den varningen kommer nu från Polen, som testat sänkt matmoms.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.