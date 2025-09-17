Yttrandefriheten begränsas efter judisk protest: "Det öppna samhällets fiender"

Efter att den judiska protesten på Nybrogatan uppmärksammats i media gick Kärrholm ut med att nya begränsningar kommer att införas av yttrandefriheten.

"Ordningslagen ska ändras så att polisen får utökade befogenheter att bestämma var och när demonstrationer får hållas. Den senaste tidens händelser visar att det, tyvärr, är helt nödvändigt", skriver han på X och fortsätter:

"Det öppna samhället måste värnas mot dess fiender".

Moderaternas ilska mot judiska pensionärerna: "Odjur".

Enligt Kärrholm är den nya lagen redan på väg och "beredning sker nu i regeringskansliet".

Det var på onsdagen inte klart hur den nya begränsningen ska kunna införas utan att det strider mot regeringsformen. Där framgår det att var och en har "frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats" utan att hindras av det allmänna, det vill säga av exempelvis polisen.

Både yttrandefriheten och demonstrationsfriheten är dessutom skyddade i Europakonventionen vilket innebär att de bara får inskränkas i den mån det är "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle".

Fredrik Kärrholm är själv tidigare polis och räknas som initiativtagare till regeringens nya brott "förolämpning mot tjänsteman" som infördes i somras och som redan upptar en betydande del av åklagarnas och domstolarnas resurser. Han tycker dock inte att hans restriktioner av yttrandefriheten är odemokratiska.

"Det handlar om restriktioner som förekommer i flera liberala demokratier i väst. Utformas dessa på ett klokt sätt är de försvarliga", skriver Fredrik Kärrholm på X.

Han medger dock att hans perspektiv har stort inflytande på regeringen.

"Det är allmänt känt att vi har en synnerligen lyhörd justitieminister!", skriver Kärrholm.