17-årig flicka försökte mörda tonåring i Borås

Polisen fick larmet vid 02-tiden.

– En 17-åring har blivit knivskuren med ett flertal hugg, säger Morten Gunneng vid polisen till Expressen.

Kort efter händelsen kunde polisen gripa en annan 17-årig flicka. Hon är anhållen som misstänkt för mordförsök.

Nyheten kommer samma dag som SD och regeringen slagit fast att Ungerns premiärminister Viktor Orban sprider "hårresande lögner" om Sverige när han säger att 280 tonårsflickor åtalats för dödligt våld i landet ifjol.

Rätt siffra är fyra per år, hävdades det på måndagen – samtidigt som den 17-åriga flickan anhölls och häktades såsom misstänkt för mordförsök.

Polisen har ännu inte kunnat fastställa motivet men uppger att det finns en koppling mellan flickorna.

En kniv som tros ha använts vid attacken har tagits i beslag. Flera vittnen har också hörts.