Scholz: Högerextremister har ingen yttrandefrihet i Europa

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz riktar skarp kritik mot Elon Musk efter att teknikmogulen visat stöd för det tyska högerpartiet AfD.

– Vi har yttrandefrihet i Europa och i Tyskland. Alla, även miljardärer, har rätt att säga vad de tycker. Men vi accepterar inte yttranden till stöd för högerextrema positioner, och det vill jag understryka sade Scholz.

Utspelet under WEF i Davos kommer i samband med att det pågår hätska diskussioner om en gest som Musk gjorde i samband med Trumps installation – en gest som flera kritiker liknar vid en nazihälsning.

NOW - Germany's left-wing Scholz says to Elon Musk that Germany's and Europe's "freedom of speech" is not for "extreme right positions." pic.twitter.com/WyfDZFvSIk

— Disclose.tv (@disclosetv) January 21, 2025