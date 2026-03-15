"Shalom" – här tillbakavisar Netanyahu ryktena om sin död

Publicerad 15 mars 2026 kl 18.44

Utrikes. Rykten om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skulle ha dödats i ett robotangrepp eller ett lönnmord har spridits på sociala medier. Nu avfärdar han ryktena som falska i en ny video – som dock inte omedelbart fick tyst på dödsryktena.

På plattformen X syns Netanyahu dricka kaffe och skämta om uppgifterna i en video.

– Jag är redo att dö för en kaffe just nu, säger han bland annat i videon.

I klippet lyfter han också händerna mot kameran och visar fingrarna. Gesten ses som ett svar på spekulationer om att en tidigare video med honom skulle vara AI-genererad.

Misstankarna uppstod efter en video som publicerades den 13 mars 2026 där premiärministern såg ut att ha sex fingrar, något som ledde till omfattande spekulationer på nätet. AI-tjänsten Grok slog bland annat fast att videon var AI-genererad och att de sex fingrarna var en så kallad artifakt från AI-genereringen.

Den nya videon bär dock också spår av AI-behandling, vilket fick användare på nätet att dra slutsatsen att han faktiskt är död och att den nya videon är avancerad AI-skapad propaganda.

Instagram har kaféet i Jerusalem emellertid lagt upp flera fotografier från samma tillfälle, varav flera innehåller Netanyahu och har en detaljnivå som överstiger vad som kan skapas med dagens AI-verktyg.

Premiärministerns kansli avfärdade tidigt uppgifterna om hans död. X-inlägget som visar att det faktiskt stämmer att han är vid liv väckte emellertid blandade känslor i kommentarsfältet.

"Jag är glad att han lever. Döden vore en för enkel utväg. Jag att det går som för Ariel Sharon", skriver en arab som svar på inlägget.

Israels tidigare premiärminister Ariel Sharon fick en allvarlig hjärnblödning 2006 och genomled därefter en lång och utdragen död. Han avled först den 11 januari 2014.

