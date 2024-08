Skatteverkets rensning gav rekordlåg befolkningsökning

Under 2000-talet har Sveriges befolkning växt, vilket kan förklaras av att fler fötts än dött, men framför allt på att fler har invandrat än utvandrat.

– Under senaste åren och första halvåret 2024 har det fötts färre barn än tidigare år, men den låga folkökningen 2024 beror främst på att antalet personer som registrerats som utvandrade ökat, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Under första halvåret 2024 registrerades 44.100 personer som utvandrade, vilket är nästan en fördubbling av antalet utvandrade jämfört med tidigare år.

Den ökade utvandringen kan dock till stor del förklaras av ett administrativt arbete på Skatteverket. Sedan i fjol har Skatteverket arbetat med att förbättra folkbokföringen genom att avregistrera personer som vid granskningar visat sig inte längre bo i Sverige. I folkbokföringen har dessa i stor utsträckning avregistrerats utan att ett utvandringsland har angetts (i statistiken kallat okänt eller obefintligt utvandringsland).

Det kan även finnas personer som omfattas av Skatteverkets rensningsarbete som registrerats som utvandrade till ett faktiskt land och det finns också personer som har ett okänt utvandringsland som inte omfattats av Skatteverkets kontroller. Omfattningen på detta är enligt SCB inget som kan utläsas från underlaget som ligger till grund för befolkningsstatistiken.

Under första halvåret 2024 avregistrerades 15.400 personer som utvandrade till ett okänt utvandringsland. Det motsvarar 35 procent av utvandringarna under perioden, vilket kan jämföras med första halvåret 2023 där andelen låg på 13 procent.

Även när man räknar antalet utvandrade utan att ta med personer som utvandrat till ett okänt eller obefintligt land är antalet utvandrade högre än tidigare. Under första halvåret 2024 registrerades 28.700 personer som utvandrade till ett faktiskt utvandringsland. Jämfört med första halvåret 2023 är det en ökning med 5.700 personer eller 25 procent.

Den största utvandrargruppen var personer födda i Sverige, följt av personer födda i Indien och Irak. Utvandring av personer födda i Indien ökade mest i antal jämfört med första halvåret 2023. Därefter följer personer födda i Sverige, Kina och Irak.

Regeringen: Inga belägg för att en enda invandrare har nettoutvandrat:



Migrationsministern påstår att tusentals irakier, somalier och syrier "nettoutvandrar" från Sverige.



Men allt tyder på att den verkliga siffran är 0 personer. https://t.co/Rwa1wnAZ5H — Fria Tider (@friatider) August 17, 2024

Invandringen fortsätter på samma nivå

Under första halvåret 2024 invandrade 41.400 personer, vilket var en procent mindre eller 309 personer färre jämfört med samma period 2023. Invandringen ser alltså fortfarande inte ut att minska från sina historiskt höga nivåer, trots Tidöpartiernas löfte om ett "paradigmskifte".

Den största gruppen invandrare var personer födda i Sverige (5.200 personer). Därefter följer födda i Ukraina (4.700 personer) och Indien (2.500 personer).

Födda i Ukraina är inte bara den näst största gruppen invandrade utan även den grupp som ökat mest jämfört med första halvåret 2023. Invandringen av personer födda i Ukraina har ökat med 4.500 personer. Ökningen förklaras av att personer som kommit från Ukraina, och har haft ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år, har sedan juni möjlighet att ansöka om att bli folkbokförda i Sverige.

Fortsatt rekordlågt barnafödande

Barnafödandet i Sverige har haft en nedåtgående trend under flera år. Den trenden har fortsatt under första halvåret 2024. Under årets sex första månader föddes 50.500 barn vilket var det lägsta antalet födda första halvåret på 21 år. Jämfört med första halvåret 2023 föddes två procent mindre eller 1.000 färre barn.

Under första halvåret 2024 avled 47.000 personer vilket var 230 färre än samma period året före.

Lägsta barnafödandet i Sverige någonsin:



Nya skräcksiffrorna från SCB.



Sämsta fruktsamheten sedan statistiken började föras år 1749. https://t.co/mkNhjyo6rR — Fria Tider (@friatider) February 22, 2024

Fria Tider rapporterade i början av året att fruktsamheten i Sverige under 2023 var den lägsta sedan statistiken började föras år 1749.

Den sista juni 2024 var 10.553.300 personer folkbokförda i Sverige.