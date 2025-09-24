Ukraina-galning skulle mörda Trump – försökte begå självmord när domen lästes upp

Ryan Routh stod åtalad för fem brott, däribland försök till attentat mot en större presidentkandidat, våld mot federal tjänsteman samt olaga vapeninnehav, enligt åtalet.

Det som tycktes vara ett självmordsförsök med en penna i samband med att domen lästes upp misslyckades, enligt Fox News. 59-åringen fördes snabbt ut ur rättssalen av vakter, och fick sedan komma tillbaka igen i bojor.

Inför mordförsöket på Trump hade Routh i sociala medier uttryckt starkt stöd för Ukraina och donerat pengar till demokratiska kandidater.

”JAG ÄR VILLIG ATT FLYGA TILL KRAKOW OCH GÅ TILL UKRAINAS GRÄNS FÖR ATT VARA FRIVILLIG OCH KÄMPA OCH DÖ... Kan jag vara föredömet? Vi måste vinna”, skrev han i ett X-inlägg i mars 2022.

Han försökte även värva afghanska soldater till Ukrainakriget genom att uppmana dem att skicka sina pass för att delta i Ukrainas armé.

Enligt bevisningen hade Routh upprättat ett ”näste” nära sjätte green på Trump International Golf Club och kartlagt Trumps rörelser i veckor i förväg. Han greps cirka en timme efter det planerade attentatet när han körde norrut på Interstate 95.

Åklagarna redovisade bland annat samtalslistor, kontoutdrag, övervakningsfilm och uppgifter från engångstelefoner, liksom sökningar om flyktvägar och falska identiteter. Ett vittne följde Routh från platsen, fotograferade hans bil och noterade registreringsnumret, vilket ledde till gripandet.

Under pläderingen betonade åklagarsidan att uppsåtet räcker för ett försöksbrott.

– Även om han inte dödade Trump så ville han det, sade åklagaren Chris Brown.

Routh, som förde sin egen talan, hävdade att han aldrig hade någon avsikt att fullfölja brottet.

– Det fanns ingen avsikt, sade han.

En FBI-agent vittnade om omfattande kartläggning mellan den 14 augusti och 15 september 2024, bland annat sökningar på ”Trumps kommande valmöten” och ”Palm Beach trafikkameror”.

Straffet meddelas vid ett senare tillfälle.