Skottlossning mot gangsterrapparnas skivbolag i Stockholm

Publicerad 24 september 2025 kl 10.14

Inrikes. Flera skott avlossades under natten till tisdagen mot en port i Vasastan i centrala Stockholm. På adressen finns gangsterrapparnas skivbolag Warner Music Sverige, som nyligen även utsatts för utpressning och sprängdåd, rapporterar Dagens ETC.

Larmet om skjutningen kom strax efter klockan 04 på tisdagen.

På morgonen uppmanades de anställda att hålla sig borta från kontoret, enligt en källa till TT. Enligt samma uppgifter har kontoret tidvis hållits stängt under sommaren och personal har känt oro.

Händelsen följer på en rad angrepp mot bolaget. Tidigare har det rapporterats om hur en högt uppsatt chef utsatts för sprängdåd och utpressning.

En 16-årig pojke dömdes i juni 2025 till tio månaders sluten ungdomsvård för sprängningen av chefens port. Vem som låg bakom utpressningen och bomben är oklart, enligt Dagens ETC.

Kopplas till mordet på C. Gambino
Polisen har tidigare bedömt att hoten mot Warner hänger samman med efterspelet till mordet på bolagets artist C. Gambino, som sköts ihjäl i ett parkeringsgarage på Hisingen i juni 2024.

I vintras krävdes den utpekade chefen på närmare tre miljoner kronor för att bolaget gett ut rapparens musik.

”C.Gambino och hans norra nätverk är våra fiender. Du har hjälpt honom med kontrakt, förskott och ekonomiska framgångar, detta har han finansierat sina vänner med mot oss”, löd ett hot i sms-form som Dagens ETC återger.

Polisen har inlett en förundersökning om grovt vapenbrott och skadegörelse. Ingen person uppges ha skadats.

