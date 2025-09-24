Trump i FN: "Stoppa invandringen – era länder går åt helvete"

– Det är dags att avsluta det misslyckade experimentet med öppna gränser. Ni måste stoppa det nu… era länder går åt helvete, sade USA:s president i generalförsamlingens stora sal i New York under tisdagen.

Donald Trump riktade skarp kritik mot de europeiska ländernas invandringspolitik.

– Era länder håller på att förstöras, sade han och hävdade att FN finansierar program som ”attackerar” väst genom att underlätta migrantresor.

Presidenten kopplade också ihop invandringen med energipolitik.

– Om ni inte stoppar människor som ni aldrig har sett förut och som ni inte har något gemensamt med, kommer ert land att misslyckas, sade han och beskrev ”energi och invandring” som ett dubbelsvansat monster som förstör allt i sin väg.

Trump förkastade såväl FN:s klimatlinje som Parisavtalet.

– Klimatförändringar är det största lurendrejeriet som världen någonsin utsatts för, enligt min mening, konstaterade presidenten och kallade den så kallade gröna agendan ett hot som driver industrijobb till länder som bryter mot reglerna.

I delen om Ukrainakriget upprepade Trump att han vill använda hårda tullar mot Ryssland, men krävde att européerna först slutar köpa rysk energi.

– Det är oförlåtligt att inte ens Nato-länderna har kapat särskilt mycket av rysk energi och ryska energiprodukter… Tänk på det, de finansierar kriget mot sig själva. Vem i helvete har hört talas om något sådant? sade han.

Det var första gången på sex år som Donald Trump äntrade generalförsamlingens scen för att hålla tal.