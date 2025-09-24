Kristersson: "Sverige har rätt att försvara sitt luftrum med våld"

”Vi ser just nu en trend med allt fler luftrumskränkningar i Natoländer. I Polen, Rumänien och Estland. Och igår över Gardermoens flygplats i Norge och Kastrups flygplats i Danmark – en flygplats som spelar stor roll för Sverige också”, skriver Kristersson.

Han uppger att han talat med Danmarks statsminister Mette Frederiksen efter drönarattacken:

”Jag uttryckte vårt stöd till Danmark och vikten av att Nato nu ser dessa olika kränkningar i ett sammanhang, inte som separata händelser.”

Utspelet kommer i samband med att USA:s president klargjort att Nato-länder ska skjuta ner ryska plan som kränker deras luftrum:

JUST IN - Trump says that NATO countries should shoot down Russian aircraft that enter their airspace. pic.twitter.com/WdjmOZST61 — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Kristersson betonar att Sverige redan har motmedel på plats: ”Jag kan också bekräfta att Sverige redan har anti-drönarsystem runt ett antal flygplatser men att detta ändå är mycket allvarligt.”

Han hänvisar till Danmarks bedömning att en ”kapabel aktör” låg bakom intrånget och understryker vikten av ett samlat Natosvar:

”Den samlade reaktionen från Nato måste vara tydlig. Vi har rätt att försvara varje centimeter Nato-territorium och vi kommer också att göra det.”

Avslutningsvis understryker Kristersson att Sverige är redo att agera:

”Vi i Sverige är på vår vakt, och oavsett vilken eller vilka aktörer som står bakom dessa olika luftrumskränkningar på Natos territorium är vårt besked glasklart: Sverige har rätt att försvara sitt luftrum, med våld om det behövs, och vi kommer att försvara det.”

Drönarna tvingade på tisdagen fram timslånga stopp på Kastrup och Gardermoen. Dansk polis beskriver operationen över Köpenhamn som utförd av en ”kapabel” aktör, och Frederiksen har kallat händelsen det allvarligaste angreppet hittills mot dansk kritisk infrastruktur.

Samtidigt har Nato fördömt en rysk kränkning av Estlands luftrum av tre MiG-31, bara dagar efter att ett större antal ryska drönare rapporterats in över Polen. Polens ledning har skärpt tonen, och alliansen har hållit konsultationer om hotbilden.

Även Rumänien har nyligen larmat om ryska drönare i eller nära rumänskt luftrum i samband med anfall mot Ukraina, vilket lett till att stridsflyg larmats.

Danska och norska myndigheter utreder vem som stod bakom drönarna över Kastrup och Gardermoen. Någon officiell misstänkt är ännu inte identifierad.