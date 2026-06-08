Teodorescu mörkar ännu en mystisk miljoninkomst

KD-politikern Alice Teodorescu Måwes bolag drog in nästan en miljon kronor under 2025.

Men inkomsten finns inte redovisad i hennes transparensdeklaration till EU-parlamentet, enligt en granskning från Klägget.

Teodorescu valdes in i EU-parlamentet 2024 och fokuserar till närmare 100 procent på att försvara och propagera för Israel och dess olika krig, trots att hon är vald som företrädare för ett svenskt parti.

Som EU-parlamentariker tjänar hon flera hundra tusen kronor i månaden skattefritt när man räknar med alla förmåner. Trots det avslöjades nyligen att den 42-åriga Israelaktivisten utöver detta har en hemlig finansiär – och hon vägrar berätta vem det är.

Teodorescus bolag heter Klartext Stockholm AB och saknar anställda. Av bolagshandlingarna framgår enligt Klägget att bolaget omsatte 980.000 kronor under 2025.

I sin transparensdeklaration beskriver Teodorescu bolaget som ett "eget aktiebolag". Samtidigt har hon enligt Klägget angett att bolaget inte ger henne några inkomster.

Under 2025 tog hon varken ut lön eller utdelning, utan lät pengarna bli kvar i bolaget, enligt granskningen.

Klägget uppger att man har frågat både Teodorescu och hennes kansli i parlamentet var pengarna kommer ifrån, men att hon inte har återkommit.

Enligt Europaparlamentets uppförandekod ska ledamöter redovisa betalda sidouppdrag om ersättningen från externa aktiviteter överstiger 5.000 euro brutto under ett kalenderår.

Corporate Europe Observatory, som granskar lobbyism i EU, riktar hård kritik mot Teodorescus upplägg.

"EU-parlamentarikern Teodorescu-Måwe verkar ha brutit mot Europaparlamentets transparensregler genom att inte deklarera externa inkomster på omkring 90.000 euro under 2025. Deklarationer om externa inkomster och finansiella innehav är ett avgörande verktyg för att förebygga intressekonflikter, och det är uppenbart oacceptabelt att inte deklarera en så betydande summa", skriver Olivier Hoedeman, research- och kampanjkoordinator på Corporate Europe Observatory, till Klägget.