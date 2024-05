Styrelsen lämnar Oscar Properties efter nytt konkurshot

Enligt ansökan har en delgivningsman "förgäves jagat huvudägaren Oscar Engelbert för att å obligationsägarnas vägnar kräva in nästan 900 miljoner kronor", vilket han inte lyckats med.

Att ägarna jagas beror på att bolaget saknar både styrelse och vd.

Ordförande Peter Norman meddelade dagen innan att han lämnar styrelsen, tillsammans med ordinarie ledamoten Markus Dragicevic.

Bostadsutvecklaren står därför utan både ledning och styrelseordförande.

Oscar Properties har fallit från nästan 800 kronor per aktie under bostads­bubblans glansdagar 2017, till bara 20 öre per aktie idag. I praktiken är bolaget redan dödsdömt men trots flera konkurs­ansökningar är verksamheten än så länge vid liv.