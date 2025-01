Sverige köper amerikanska vapen för 300 miljoner kronor – åt Rumänien

Projektet Immediate Action on Air Defence (IAAD) leds av Tyskland och syftar till att stödja Ukrainas luftförsvar med donationer av olika luftvärnssystem samt att via gemensam finansiering stödja de nationer som har valt att donera luftvärnssystem till Ukraina.

Sverige anmälde intresse för att delta i projektet under hösten.

Rumänien är enligt regeringen i behov av ekonomiska medel för att kunna återanskaffa projektiler, sensorer och annan utrustning av Patriottyp som ersättning för de system som landet donerat till Ukraina under 2024. Därför skänks 300 miljoner kronor till Rumänien.

Medlen kommer från stödpaket till Ukraina som regeringen tidigare aviserat. Sverige har totalt bidragit med cirka 50 miljarder skattekronor i militärt stöd till kriget.

Patriot-luftvärnssystemet är ett amerikanskt vapensystem som utvecklats av Raytheon Technologies och används för att försvara mot inkommande ballistiska missiler, kryssningsmissiler och flygplan. Det är ett av USA:s mest avancerade luftvärnssystem och har exporterats till flera allierade länder som Tyskland, Japan, Saudiarabien – och Sverige.