Nick Alinia på SVT
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SVT-kvinnan stoppade Alinia – sa ja till Yasin

Publicerad 15 juni 2026 kl 11.21

Media. SVT:s Helena Olsson stoppade journalisten Nick Alinians medverkan i "Invandrare för Svenskar" med hänvisning till att hans politiska åsikter "undergräver grundläggande demokratiska värden". Nu medger hon att hon samtidigt gav grönt ljus för den grovt gängkriminelle rapparen Yasin att delta i programmet.
– Han har avtjänat sitt straff. Han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten, säger hon.

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Nick Alinia på SVT

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Det är i Medierna i P1 som SVT:s ansvariga utgivare Helena Olsson förklarar varför avsnittet med högerjournalisten Nick Alinia aldrig sändes.

I en tidigare debattartikel i Dagens Nyheter meddelade hon att beslutet vilade på vänsterideologisk grund och följde på "en global våg av auktoritär populism och demokratisk tillbakagång".

Public service uppdrag innebär inte "neutralitet inför antidemokratiska idéer eller aktörer som systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden", skrev Helena Olsson vidare.

"Och då räcker det inte att vi gör vårt jobb genom att granska och bemöta uttalanden, ansvaret måste sträcka sig till att inte låta en aktör som Alinia framstå som en självklar del av det offentliga samtalet", fortsatte hon.

I Medierna i P1 understryker hon att SVT inte ville göra Alinia till en vanlig röst i samhällsdebatten, med tanke på hans högeråsikter.

– Han hade blivit en del i det offentliga samtalet som vilken röst som helst, säger hon.

Samtidigt framkommer att den grovt gängkriminelle rapparen Yasin diskuterades som möjlig deltagare i samma program, Invandrare för Svenskar. Enligt Olsson gick namnet via henne.

– Yasin var uppe och vände hos mig, säger hon.

Hon uppger att hon inte stoppade honom.

– Nej, jag släppte igenom det namnet. Sen föll det namnet av, av andra skäl, säger Olsson.

Yasin dömdes 2018 för grovt vapenbrott. År 2021 dömdes han av Södertörns tingsrätt till tio månaders fängelse för förberedelse till människorov, i ett mål som rörde en planerad kidnappning av en annan artist.

Helena Olsson säger att hon först tvekade inför att låta Yasin medverka, eftersom det kunde uppfattas som att SVT gav legitimitet åt gängkriminalitet. Men hon landade ändå i ett ja, om säkerhetsfrågan gick att lösa.

– Givet tidsfaktorn, han har avtjänat sitt straff, han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten. Så sa jag ja till Yasin om det hade gått att lösa säkerhetsmässigt och så, säger hon.

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