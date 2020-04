Syrgas föreslås för att rädda liv – i Afrika

Det är i SVT-programmet Helgstudion strax efter (1:58:40 in) som överläkaren Carl-Otto Schell förklarar att hans erfarenhet är att en majoritet av de som läggs in på sjukhus med syrebristsjukdomen covid-19 överlever bara de får möjlighet att andas in luft med extra mycket syrgas.

Carl-Otto Schell menar att afrikanerna i Afrika saknar kompetens hantera respiratorer. Istället för att skänka respiratorer som de ändå inte klarar av att använda så menar Schell att världen nu har ett "jätteläge" att hjälpa afrikanerna att rädda liv på patienter drabbade av covid-19 i sina egna länder med hjälp av syrgas.

Samtidigt ska åldringar på äldreboenden i Gävleborg nekas behandling med syrgas och istället erbjudas en snabb och ångestfri död med hjälp av morfin, visar Fria Tiders tidigare granskning.

Chefläkare John Mälstam i Gävle har gått i svaromål i Sveriges Radio och förklarat att det finns en risk att den personalen på äldreboenden i regionen, om de får tillgång till syrgas, "rattar hit och dit" på vredet som ställer in hur mycket syrgas patienten ska få. Han menar också på att personal eller patienter på äldreboenden kan starta bränder genom att börja röka om de får tillgång till syrgas.

Specialisten i allmänmedicin Jon Tallinger har reagerat på Mälstams uttalande och anser att en genomsnittlig femåring bör klara av att administrera syrgas.

Tallinger har också reagerat på att ST-läkare Maja Törnlund i Falun enligt en intervju i Svenska Dagbladet tycks försöka övertyga patienter på äldreboenden i Dalarna att tacka nej till att åka in till "ett överfullt sjukhus" och istället övertalar de äldre att stanna på sitt boende för att få "mediciner som man kan ge på äldreboendet för att lindra symtom." Detta då till synes utan att tala om för de äldre att det finns möjlighet till enkel syrgasbehandling på sjukhus och att sjukhus inte bara erbjuder intensivvård.

Överläkare Carl-Otto Schell tycks nu alltså ge sig in i syrgasdebatten på Tallingers sida. Han menar att en majoritet av de som läggs in på sjukhus överlever genom enkel syrgasbehandling och inte behöver respirator. Därför vill han nu möjliggöra för fler att få livräddande syrgasbehandling, åtminstone i Afrika.