Syrier åtalas för tortyrkidnappning i Kristianstad

Det var natten till måndagen den 12 augusti som Kristianstad förvandlades till en skräckstad.

Vid 11.30-tiden på dagen larmades polisen om ett så kallat grovt våldsbrott i centrala staden. Det beskrevs som ett knivdåd och flera personer, däribland en polis, skadades.

Sedan framkom det i lokaltidningen Kristianstadsbladet att ett tidningsförbud kidnappats under natten.

Målsäganden hade hållits fången och torterats av gärningsmannen. När budföretaget på natten försökte nå den anställde fick man inget svar. Däremot kom ett kryptiskt sms som företaget inte förstod. Då skickades jourpersonal till platsen, och där hittades den anställdes vagn och tidningar, men inte honom.

Den anställde lyckades till slut fly genom taket och tog sig in via ett vindsfönster hos en 19-årig kvinna. Han var då "extremt rädd", som Kvällsposten då uttryckte det.

– Han var blodig hela han. Han påstod att han blivit torterad eller misshandlad under en längre tid. Han hade en irrande blick, förmodligen var han i chock. Han ville bara ha hjälp med att ringa 112, har flickans pappa tidigare sagt till tidningen.

Enligt polisen kunde det hela ha slutat "mycket värre".

Nu åtalas en 25-årig arab med medborgarskap i Syrien för bland annat människorov och synnerligen grov misshandel i två fall. Mannen behöver tolk på arabiska.

Enligt åtalet ska araben ha torterat den svenske mannen genom "att skära denne med kniv ett mycket stort antal gånger på framförallt huvud, armar, rygg och säteshalvor". Offret har "orsakats ett mycket stort antal blödande sårskador och hudrispor samt smärta", står det i stämningsansökan.

Tortyren har varit mycket grym och pågått i timmar.

Åklagaren påpekar att målsäganden under knivskärningarna befunnit sig liggande på golvet och har blivit tillbakaflyttad när denne försökt flytta sig på grund av smärtan, att våldet utövats under en längre tid och inneburit kraftig smärta, att offret fått blod i näsa, ögon och mun på grund av skadorna, att gärningen varit "tortyrliknande", att målsäganden medan våldet pågick tvingats göra förnedrande uttalanden med innebörd att denne skulle tacka för smärtan och be om att överleva, att invandraren hotat döda sitt offer och att målsäganden känt "dödsångest".

Själva kidnappningen ska ha skett genom att invandraren tagit tag om offrets hals och nacke och hotat honom upprepade gånger med kniv. 25-åringen förde sedan in målsäganden i ett källarutrymme på Östra Storgatan, in i en lägenhet på samma gata och vidare in i sin egen lägenhet på J H Dahlsgatan. Syriern tvingade därefter, under hot, tidningsbudget att ta av sig sina kläder. Han tvingade också offret att inta narkotika och alkohol.

Människorovet pågick i över fem timmar och avslutades genom att målsäganden flydde naken ut från lägenhetens balkong.

Syriern åtalas också för ytterligare en synnerligen grov misshandel som skett mot en annan svensk man i samband med att det första offret lyckades fly. 25-åringen jagade nämligen efter sitt offer in i andras lägenheter. Han var då beväpnad med tre knivar. Bland annat stannade han flera minuter i en lägenhet med en kvinna och ett barn.

Sedan försvann han in i en mans lägenhet. Gärningsmannen ska i det fallet ha misshandlat mannen "genom att slå denne med upprepade slag med tillhygge mot dennes huvud och övriga kropp samt hoppa och stampa på dennes rygg."

Tillhygget ska ha varit av metall och offret hade dessutom en funktionsnedsättning. Attacken skedde i målsägandens bostad, som araben olovligen tagit sig in i.

Kristianstad tingsrätt har inte velat lämna ut förundersökningsprotokollet, på grund av påstådd sekretess.

Araben åtalas för människorov, två fall av synnerligen grov misshandel, två fall av grovt hemfridsbrott samt narkotikabrott. Kvällsposten har valt att dölja mannens etniska ursprung och skriver bara att han är medborgare utomlands.

Åklagaren vill att mannen, som nekar till brott, utvisas på livstid.