Tidigare presidentkandidat lämnar Demokraterna: "Anti-vita krigshetsare"

Den före detta kongresskvinnan från Hawaii säger att det demokratiska partiet numera kontrolleras av "en elitistisk kabal av krigshetsare" som drivs av "feg woke-het", "underblåser antivit rasism" och "skyddar brottslingar".

Tulsi Gabbard tillkännager sitt utträde ur partiet i en serie Twitterinlägg och i en video.

Hon anklagar också Demokraterna för att avfinansiera polisen, "skydda brottslingar", "tro på öppna gränser" och "dra oss ännu närmare ett kärnvapenkrig". Dessutom använder partiet landets särkerhetspolitiska myndigheter för att jaga meningsmotståndare, enligt Tulsi Gabbard.

Gabbard uppmanar också alla sina sympatisörer att lämna partiet, med bara en månad kvar till det viktiga mellanårsvalen i USA.

I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are… pic.twitter.com/oAuTnxZldf

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 11, 2022