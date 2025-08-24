© SVT
 

Svenska feminister gör abort – tills de får en flicka

Publicerad 24 augusti 2025 kl 08.02

Inrikes. En växande trend bland svenska feminister har sedan 1980-talet varit att vilja ha en dotter istället för en son. Nu har de börjat använda IVF för att hinna göra abort om fostret har fel kön, visar en minidokumentär om fenomenet som SVT har gjort.

”Sofia”, som egentligen heter något annat, berättar att hon gjorde två aborter innan hon och hennes man reste utomlands för att genomgå IVF med könsselektion.

– Det var en pojke och hela min värld gick sönder, säger hon.

– Mina vänner likställde mig med en alkoholist, och sa att min man var medberoende, säger hon vidare till SVT.

Efter att ha fått besked via ett NIPT-test i vecka tio om att hon väntade en pojke, valde hon att avbryta graviditeten.

– Det var rätt. Jag visste att jag inte skulle bli hel annars, säger Sofia.

I Sverige är könsselektion genom IVF förbjudet, med undantag för familjer som riskerar att föra vidare ärftliga sjukdomar.

– Vi har en lagstiftning, och jag tycker att det är etiskt korrekt att vi inte väljer egenskaper på våra barn, säger Sven-Eric Söder, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd.

Staten betalar dock för själva aborterna, då skattefinansierad abort är ovillkorlig rätt i Sverige till skillnad från sådant som yttrandefrihet, mötesfrihet och liknande.

I flera feministiska Facebook-grupper vittnar svenska kvinnor om sina erfarenheter av de fria aborterna av pojkfoster.

”Jag har gjort abort för att jag väntat en pojke och kallat det missfall för omgivningen", skriver en feminist som SVT citerar i dokumentären.

”Fick tyvärr svaret i början på veckan att det var en pojke... Så idag gjorde jag en kirurgisk abort, var i vecka 12+0”, skriver en annan.

