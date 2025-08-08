Sju av tio ukrainare vill förhandla med Putin

Siffrorna är enligt Gallup de motsatta jämfört med 2022, då 73 procent stödde fortsatt krig och 22 procent ville fredsförhandla.

Minskningen märks över hela landet, oavsett region eller grupp.

President Zelenskyj har samtidigt öppnat för direkta samtal med Vladimir Putin, medan USA:s president Donald Trump hotar med nya sanktioner mot Moskva.

Trots diplomatiska signaler fortsätter dock krigandet, och endast en fjärdedel av ukrainarna tror att det är troligt att de aktiva striderna upphör inom ett år. Bara 5 procent ser det som mycket troligt, medan 68 procent tror att kriget fortsätter minst ett år till.

Även förtroendet för USA:s ledarskap har kollapsat – från 66 procent 2022 till 16 procent i år. Trots det vill 70 procent att USA spelar en viktig roll i fredsförhandlingar.

Tysklands anseende har stärkts, medan stödet för Ryssland och Kina ligger kvar på extremt låga nivåer.

Även hoppet om snabbt Natomedlemskap har falnat. 32 procent tror nu på medlemskap inom tio år – lika många tror att det aldrig blir av. För EU är stödet något högre: 52 procent tror på inträde inom ett decennium.