OpenAI lanserar GPT-5 – "tänker som en forskare"

– GPT-5 är första gången det verkligen känns som att prata med en expert på forskarnivå i vilket ämne som helst, sade Altman inför lanseringen enligt BBC News.

Modellen beskrivs som mer logisk, mindre benägen att hitta på saker, och uppges även ha bättre förmåga att resonera.

Den kan enligt OpenAI skriva hela programvaror och visa upp sina tankegångar i svaren. Målet är att den ska vara mer "ärlig" och ge mer exakta svar.

– GPT-3 kändes som att prata med en gymnasieelev. GPT-4 var som en universitetsstudent. Men GPT-5 känns som en riktig expert på forskarnivå, sade Altman på en pressträff.

Enligt teknikreportern Marc Cieslak, som testat GPT-5 före lanseringen, är gränssnittet snarlikt tidigare versioner men modellen ”tänker hårdare” – något som beskrivs mer som en evolution än en revolution.

Kritik saknas dock inte. Filosofiprofessorn Carissa Véliz menar att AI-modeller som GPT-5 fortfarande mest imiterar mänskligt tänkande, och att marknadsföringen ofta överdriver deras faktiska förmåga.

– Det finns en rädsla för att hajpen måste upprätthållas, annars spricker bubblan, säger Carissa Véliz.

I samband med lanseringen meddelade OpenAI också nya riktlinjer för hur ChatGPT ska bemöta användare i känslomässiga frågor, och undvika att ge definitiva råd i personliga relationer.

– Det här kommer inte vara perfekt, det kommer fortfarande finnas problem, sade Altman nyligen i företagets egen podcast.