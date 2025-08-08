© Arkivbild Ludvika kommun/Privat
Kattmaten av märket Friskies som Eva serverades till frukost.

Eva, 79, fick en skål kattmat av hemtjänsten: "Språksvårigheter"

Publicerad 8 augusti 2025 kl 16.07

Inrikes. Eva Andersson, 79 år, var nära att få en ovanlig kulinarisk upplevelse när hemtjänsten kom med en skål kattmat till frukost. Enligt verksamhetschefen i Norrköpings kommun berodde misstaget på problem i kommunikationen.

Dela artikeln

Eva, som har hemtjänst på grund av lungsjukdom, bad hemtjänsten om kräm med mjölk. När personalen ställde ner ett fat reagerade hon omedelbart:

– Jag sa till direkt att det här är ju kattmat, det kan jag inte äta, säger Eva till Expressen.

Hon tvingades sedan själv peka ut rätt föda och förklara skillnaden mellan människomat och djurfoder.

– Det var ju språksvårigheter. Jag tycker det är så jobbigt när vi inte kan konversera med varandra.

Hemtjänstchefen Anette Asplund kommenterar att det rör sig om ett "olyckligt misstag". Medarbetaren har förklarat "att hen missförstod vad omsorgstagaren sa", enligt Anette Asplund.

Avvikelsen rapporterades, men ingen lex Sarah-anmälan gjordes eftersom man bedömde att det tydligt var ett misstag.

Kommunen uppger att svenska språkkunskaper är ett grundkrav vid rekrytering inom hemtjänsten, men att rutinerna nu kan behöva ses över.

Polisen förföljer pappa vars son dödades av syrier

"Rena Stasi-metoderna." Gärningsmannen kom undan med skyddstillsyn och sonen utmålades som "nazist" i media.0 Plus

Strandhäll lägger upp islamkritisk satir – ingen förstår varför

Bisarra draget. Teorierna: Låg IQ, "ett rop på hjälp", substanser.0 Plus

Coronavaccin

Apotekare förstörde 500 vaccindoser: "De förändrar folks DNA"

Greps av polis efter gärningen. Erkänner allt – anser att vaccinet är livsfarligt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Anders Lindberg: "Ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd"

Aftonbladet-ilskan över amerikansk jeansreklam. "Man flirtar med vit makt-retorik för att reta vänstern."0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.