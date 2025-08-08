Eva, 79, fick en skål kattmat av hemtjänsten: "Språksvårigheter"

Eva, som har hemtjänst på grund av lungsjukdom, bad hemtjänsten om kräm med mjölk. När personalen ställde ner ett fat reagerade hon omedelbart:

– Jag sa till direkt att det här är ju kattmat, det kan jag inte äta, säger Eva till Expressen.

Hon tvingades sedan själv peka ut rätt föda och förklara skillnaden mellan människomat och djurfoder.

– Det var ju språksvårigheter. Jag tycker det är så jobbigt när vi inte kan konversera med varandra.

Hemtjänstchefen Anette Asplund kommenterar att det rör sig om ett "olyckligt misstag". Medarbetaren har förklarat "att hen missförstod vad omsorgstagaren sa", enligt Anette Asplund.

Avvikelsen rapporterades, men ingen lex Sarah-anmälan gjordes eftersom man bedömde att det tydligt var ett misstag.

Kommunen uppger att svenska språkkunskaper är ett grundkrav vid rekrytering inom hemtjänsten, men att rutinerna nu kan behöva ses över.