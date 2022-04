© FBI Polisens bild på Matthew Martin innan han gick in i byggnaden.

Kapitolium-åtalad frias: Släpptes in av polisen

Publicerad 9 april 2022 kl 13.03

Utrikes. En domstol i USA friar en Trump-anhängare som åtalats för att ha tagit sig in i USA:s kongressbyggnad Kapitolium utan tillstånd under upploppen den 6 januari förra året. Enligt domstolen kan mannen ha uppfattat det som att han hade rätt att gå in i byggnaden eftersom han släpptes in av polisen, rapporterar NBC.