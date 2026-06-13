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Petter Wallenberg med en av sina transvestiter.

Transaktivist som massanmäler kritiker får miljonbidrag

Publicerad 13 juni 2026 kl 09.31

Du betalar. Petter Wallenberg, som organiserar skattefinansierade sagostunder med transvestiter för småbarn, har anmält hundratals svenskar som kritiserat hans verksamhet. Nu beviljas han ett statligt miljonbidrag för sitt projekt "Hatbrottsrådet".

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Bidraget ingår i MUCF:s bidragsutdelning för 2026, som totalt omfattar drygt 40 miljoner kronor.

Av dessa pengar går hela 13,2 miljoner skattekronor går till satsningar som enligt den vänsterorienterade bidragsmyndigheten ska motverka "rasism och intolerans", rapporterar Riks.

Rainbow Riots, som grundades av HBTQ-profilen Petter Wallenberg, får 1,03 miljoner kronor. Pengarna går till projektet "Hatbrottsrådet".

Wallenberg är känd för att driva "Bland drakar och dragqueens", som går ut på att transvestiter får skattepengar för att läsa sagor för småbarn på bland annat bibliotek.

Fria Tider har tidigare rapporterat om att Wallenberg polisanmält flera hundra svenskar som kritiserat den skatte­finansierade transvestit­verksamheten i kommentarer på sociala medier.

En rad kritiker till Wallenberg har redan dömts för åsiktsbrott – bland annat för att ha kallat verksamheten för äcklig, pervers och för att ha beklagat att "pedofiler" styr samhället.

Så sent som i april dömdes en lokal SD-politiker i Landskrona för för hets mot folkgrupp efter att ha kritiserat en gayflagga i ett inlägg på Facebook. Även hon var en av dem som massanmälts av Petter Wallenberg.

I övrigt får bland annat Fanzingos projekt "Röda Linjen" 1,5 miljoner kronor i bidrag av MUCF. I satsningen ingår workshops med "antirasistiskt" och "normkritiskt" innehåll, och projektet avslutas med en musikfestival.

Interfem får 1,16 miljoner kronor för projektet "Jobba rätt!". Målgruppen uppges vara "rasifierade nyanlända och utrikesfödda kvinnor, transpersoner och icke-binära arbetstagare" som enligt projektet drabbas av "arbetsrelaterad minoritetsstress".

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