© Al Jazeera
Anas al-Sharif var känd för sina rapporter från Gaza.

Fem från Al Jazeera dödade i israelisk attack

Publicerad 11 augusti 2025 kl 08.54

Media. Fem journalister från Al Jazeera, däribland den profilerade reportern Anas al-Sharif, har dödats i en israelisk flygattack vid Al-Shifa-sjukhuset i Gaza City. Det rapporterar BBC News.

Dela artikeln

Enligt Al Jazeera befann sig al-Sharif tillsammans med korrespondenten Mohammed Qreiqeh och fotograferna Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal och Moamen Aliwa i kanalens press­tält vid sjukhusets huvudentré när attacken inträffade.

Händelsen beskrivs av kanalen som ett “avsiktligt mord” och ett “angrepp på pressfriheten”.

Den israeliska militären (IDF) bekräftar att man riktat in sig på al-Sharif och hävdar att han ledde en Hamas-cell och varit inblandad i raketattacker mot civila. Kommittén för att skydda journalister (CPJ) säger att Israel inte lagt fram bevis för anklagelserna och att detta följer ett mönster där reportrar dödas och därefter påstås vara terrorister, skriver BBC.

Al Jazeeras nyhetschef Mohamed Moawad säger till BBC att al-Sharif var ackrediterad journalist och att han “var den enda rösten för världen att förstå vad som hände i Gaza”. Han framhåller att de dödade journalisterna inte befann sig vid frontlinjen utan i tältet utanför sjukhuset.

FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet Irene Khan har tidigare kallat påståendena om al-Sharifs Hamas-koppling “obestyrkta” och pekat på växande bevis för att reportrar i Gaza medvetet dödats av israeliska styrkor.

Sedan oktober 2023 har minst 186 journalister dödats i Gaza, enligt CPJ.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sakfel när SD bemöter kritik mot generösa invandringen

Missvisande uppgifter och osanna påståenden. Inte helt rätt när partiet svarar på sommarens tunga kritik.0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.