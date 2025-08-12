Fem från Al Jazeera dödade i israelisk attack

Enligt Al Jazeera befann sig al-Sharif tillsammans med korrespondenten Mohammed Qreiqeh och fotograferna Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal och Moamen Aliwa i kanalens press­tält vid sjukhusets huvudentré när attacken inträffade.

Händelsen beskrivs av kanalen som ett “avsiktligt mord” och ett “angrepp på pressfriheten”.

Den israeliska militären (IDF) bekräftar att man riktat in sig på al-Sharif och hävdar att han ledde en Hamas-cell och varit inblandad i raketattacker mot civila. Kommittén för att skydda journalister (CPJ) säger att Israel inte lagt fram bevis för anklagelserna och att detta följer ett mönster där reportrar dödas och därefter påstås vara terrorister, skriver BBC.

Al Jazeeras nyhetschef Mohamed Moawad säger till BBC att al-Sharif var ackrediterad journalist och att han “var den enda rösten för världen att förstå vad som hände i Gaza”. Han framhåller att de dödade journalisterna inte befann sig vid frontlinjen utan i tältet utanför sjukhuset.

FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet Irene Khan har tidigare kallat påståendena om al-Sharifs Hamas-koppling “obestyrkta” och pekat på växande bevis för att reportrar i Gaza medvetet dödats av israeliska styrkor.

Sedan oktober 2023 har minst 186 journalister dödats i Gaza, enligt CPJ.