Tobias Thyberg var tidigare ambassadör i Ukraina.

Efter homosexbilderna: Thyberg tillbaka som UD-chef

Publicerad 11 augusti 2025 kl 16.56

Inrikes. Tobias Thyberg återvänder till sin tjänst som chef för utrikesdepartementets enhet för Östeuropa och Centralasien. Detta efter att han lämnat posten som nationell säkerhetsrådgivare på grund av pornografiska bilder på sig själv han spridit till andra homosexuella.

Thyberg efterträdde Henrik Landerholm som nationell säkerhetsrådgivare i maj, men avgick kort därefter.

Han uppgav då att han borde ha berättat om bilderna, som skickats i en gaydejtingapp, under säkerhetsprövningen. Hanteringen av ärendet väckte samtidigt kritik mot statsminister Ulf Kristersson (M).

Under tiden som nationell säkerhetsrådgivare var Thyberg tjänstledig från UD, där han tidigare varit ambassadör i Ukraina och senast chef för Östeuropa- och Centralasienenheten.

”Tobias Thyberg är departementsråd och chef för enheten för Östeuropa och Centralasien”, bekräftar UD:s presstjänst nu i ett mejl till Expressen.

Enligt tidningens uppgifter har Thyberg genomgått två nya säkerhetsprövningar och godkänts innan han återgick till tjänsten i mitten av juli.

I juli utsågs diplomaten Niclas Kvarnström till ny nationell säkerhetsrådgivare.

