Efter homosexbilderna: Thyberg tillbaka som UD-chef

Thyberg efterträdde Henrik Landerholm som nationell säkerhetsrådgivare i maj, men avgick kort därefter.

Han uppgav då att han borde ha berättat om bilderna, som skickats i en gaydejtingapp, under säkerhetsprövningen. Hanteringen av ärendet väckte samtidigt kritik mot statsminister Ulf Kristersson (M).

Under tiden som nationell säkerhetsrådgivare var Thyberg tjänstledig från UD, där han tidigare varit ambassadör i Ukraina och senast chef för Östeuropa- och Centralasienenheten.

”Tobias Thyberg är departementsråd och chef för enheten för Östeuropa och Centralasien”, bekräftar UD:s presstjänst nu i ett mejl till Expressen.

Enligt tidningens uppgifter har Thyberg genomgått två nya säkerhetsprövningar och godkänts innan han återgick till tjänsten i mitten av juli.

I juli utsågs diplomaten Niclas Kvarnström till ny nationell säkerhetsrådgivare.