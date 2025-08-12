© Instagram/Skärmdump
 

Greta seglar mot Gaza igen – stöttas av Skarsgård

Publicerad 11 augusti 2025 kl 15.32

Utrikes. Klimataktivisten Greta Thunberg ger sig åter ut till havs med kurs mot Gaza. Hon deltar i en internationell flottill med syfte att leverera nödhjälp och bryta den israeliska blockaden. En av dem som visar stöd för initiativet är skådisen Gustaf Skarsgård.

"Den 31 augusti sjösätter vi det största försöket någonsin för att bryta den illegala belägringen av Gaza med tiotals båtar som kommer att avsegla från Spanien. Vi kommer att sluta samman med ytterligare tiotals fler den 4 september som avseglar från Tunisien", skriver Greta Thunberg på Instagram.

Bakom initiativet står Global Sumud Flotilla, som beskriver sig som en oberoende och internationell organisation utan koppling till regeringar eller politiska partier.

Enligt organisationen deltar delegationer från 44 länder och Greta kommer även att sitta i styrkommittén.

I ett videoklipp på organisationens Instagram syns Greta tillsammans med bland andra skådespelaren Gustaf Skarsgård, som beskriver satsningen som ”en gemensam ansträngning från koalitioner, organisationer och vanliga människor från hela världen”.

I juni deltog Thunberg i en liknande seglats ombord på fartyget Madleen. Fartyget bordades av israeliska styrkor innan det nådde Gaza och besättningen deporterades från Israel.

