Trump ska tömma Washington på hemlösa

Trump kom med beskedet i ett inlägg på sin plattform Truth Social på söndagen:

"De hemlösa måste flytta ut, OMEDELBART. Vi kommer att ge er platser att bo, men långt från huvudstaden. Ni brottslingar behöver inte flytta ut. Vi kommer att sätta er i fängelse där ni hör hemma."

Han tillägger:

"Ingen mer 'MR. NICE GUY'. Vi vill ha tillbaka vår huvudstad. Tack för er uppmärksamhet i denna fråga!"

Presidenten planerar att presentera sin plan för att göra staden ”säkrare och vackrare än den någonsin varit” vid en presskonferens på måndagen.

I ett tal 2022 föreslog han att hemlösa skulle flyttas till ”högkvalitativa” tält på billig mark utanför städer, med tillgång till toaletter och vårdpersonal.

I fredags beordrade Trump federala agenter från bland annat FBI och den federala parkpolisen att patrullera i Washington DC för att bekämpa vad han kallar en brottslighet ”helt utom kontroll”. Enligt Vita huset sattes upp till 450 federala poliser in under helgen. Administrationen överväger även att använda nationalgardet.

Bowser sade i MSNBC på söndagen:

– Det är sant att vi hade en fruktansvärd brottsvåg 2023, men det här är inte 2023. Vi har under de senaste två åren sänkt den grova brottsligheten i den här staden till den lägsta nivån på 30 år.

Hon kritiserade Vita husets biträdande stabschef Stephen Miller för att ha beskrivit huvudstaden som ”mer våldsam än Bagdad” och kallade jämförelsen ”överdriven och falsk”.

Washington DC har fortfarande en relativt hög mordfrekvens per capita, med 98 fall hittills i år. Samtidigt visar federal statistik att den totala våldsbrottsligheten i fjol var den lägsta på tre decennier.

Organisationen Community Partnership uppskattar att drygt 3.700 personer i staden är hemlösa en given natt, varav cirka 800 lever på gatan.