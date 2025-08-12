© Geograph.org/Chris McAndrew
 

Minister medger: Vita arbetarbritter behandlas "skamligt"

Publicerad 11 augusti 2025 kl 10.18

Utrikes. Storbritanniens utbildningsminister Bridget Phillipson lovar plötsligt att göra kampen mot utbildningsklyftan bland unga från vit arbetarklass till sin huvudprioritet under året. Hon kallar det en “nationell skam” att så många av dessa elever “avfärdas” och lämnar skolan utan de resultat som krävs för att lyckas i livet.

Enligt siffror från utbildningsdepartementet fick bara 18,6 procent av vita brittiska elever som har rätt till gratis skolmat ett betyg motsvarande “starkt godkänt” i både engelska och matematik i sina standardiserade prov 2023/24.

Motsvarande andel för alla elever i statliga skolor var 45,9 procent.

– De är inte väl rustade för att fortsätta studera, få en lärlingsplats eller börja på universitetet. Det är därför skolvitboken vi publicerar i höst kommer att presentera en ambitiös vision för hur vi kan ta itu med denna generationsutmaning, säger Bridget Phillipson enligt The Independent.

Hon understryker att problemet är särskilt allvarligt bland vita arbetarklassungdomar, där många inte når de betyg som krävs för vidare studier på universitet eller högre yrkesutbildningar.

Kostnadskrisen gör också att fler unga väljer att bo kvar hemma under studietiden eller skjuta upp universitetsstarten för att arbeta och spara pengar.

Från högskolevärlden pressas regeringen att öka stödet så att studenter från mindre bemedlade hem kan ta del av hela studentlivet och inte tvingas hoppa av.

Bridget Phillipson uppger att regeringen överväger att återinföra underhållsbidrag och betonar att universiteten har ett ansvar för att både rekrytera och behålla studenter från mindre privilegierade hem. Hon försäkrar att både skol- och eftergymnasiala reformer i höstens vitböcker kommer att inriktas på att minska utbildningsklyftorna.

De brittiska politikerna är hårt pressade av att Reformpartiet lett av Nigel Farage har slagit igenom i opinionen och på allvar börjat hota de gamla partiernas ställning.

