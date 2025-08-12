Antisemitismen i USA
© Gage Skidmore/Lorie Shaull
 

Matt Gaetz: Jag hittade en "Aipac-kille" på mitt hotellrum

Publicerad 11 augusti 2025 kl 14.31

Utrikes. Fler amerikanska politiker talar nu ut om Israellobbyns inflytande över kongressen. Den tidigare republikanska kongressledamoten Matt Gaetz hävdar att en representant för lobbygruppen Aipac oinbjuden besökte hans hotellrum under en bjudresa till Israel.

Händelsen ska ha inträffat på anrika King David Hotel i Jerusalem när Gaetz oväntat återvände till rummet medan övriga delegationen deltog i ett planerat evenemang.

– Det var en kille i mitt rum. Jag sa: "Hörru, vad gör du här?" Han agerade som om han var knuten till hotellet, gjorde en inventering men hade ingen skrivplatta, säger Gaetz i podcasten The Anchormen.

Enligt Gaetz, som väckte uppståndelse i vintras när han nominerades av Trump till justitieminister, var resorna till Israel som han deltog i som kongressledamot finansierade av Aipac. De beskrivs av honom som "Aipac-resor".

Han uppger att han rapporterade händelsen till sin utskottsledning.

– Jag fick höra att det var "reguljärt" och att jag aldrig borde lämna något viktigt i mitt hotellrum utomlands som kongressledamot.

Enligt Gaetz finns ett tryck från utskottsordförandena på ledamöterna, som "förväntas" tacka ja till bjudresorna till Israel.

Aipacs talesman Marshall Wittman avfärdar uppgifterna om Aipac-mannen på hotellrummet:

– Detta är ett löjeväckande falskt påstående i ett patetiskt försök att smutskasta patriotiska amerikaner som deltar i den demokratiska processen för att stärka vår relation med en stark och pålitlig allierad, Israel, säger Wittman till Washington Examiner.

Matt Gaetz vidhåller dock i ett inlägg på X att händelsen inträffat.

"Detta hände absolut. Jag förklarade händelserna för min familj ifall något skulle hända mig", skriver Gaetz.

Bakom kulisserna i kongressen har Gaetzs partikollega Thomas Massie tidigare beskrivit hur varje republikansk ledamot i representanthuset, utom han själv, har en personlig "Aipac-person" som håller kontakt och berättar för dem hur de ska rösta.

– Det är som en barnvakt, din Aipac-barnvakt som alltid pratar med dig för Aipacs räkning, sade Massie i en intervju med Tucker Carlson i fjol.

