Matt Gaetz: Jag hittade en "Aipac-kille" på mitt hotellrum

Händelsen ska ha inträffat på anrika King David Hotel i Jerusalem när Gaetz oväntat återvände till rummet medan övriga delegationen deltog i ett planerat evenemang.

– Det var en kille i mitt rum. Jag sa: "Hörru, vad gör du här?" Han agerade som om han var knuten till hotellet, gjorde en inventering men hade ingen skrivplatta, säger Gaetz i podcasten The Anchormen.

Enligt Gaetz, som väckte uppståndelse i vintras när han nominerades av Trump till justitieminister, var resorna till Israel som han deltog i som kongressledamot finansierade av Aipac. De beskrivs av honom som "Aipac-resor".

Han uppger att han rapporterade händelsen till sin utskottsledning.

– Jag fick höra att det var "reguljärt" och att jag aldrig borde lämna något viktigt i mitt hotellrum utomlands som kongressledamot.

Enligt Gaetz finns ett tryck från utskottsordförandena på ledamöterna, som "förväntas" tacka ja till bjudresorna till Israel.

Aipacs talesman Marshall Wittman avfärdar uppgifterna om Aipac-mannen på hotellrummet:

– Detta är ett löjeväckande falskt påstående i ett patetiskt försök att smutskasta patriotiska amerikaner som deltar i den demokratiska processen för att stärka vår relation med en stark och pålitlig allierad, Israel, säger Wittman till Washington Examiner.

Matt Gaetz vidhåller dock i ett inlägg på X att händelsen inträffat.

"Detta hände absolut. Jag förklarade händelserna för min familj ifall något skulle hända mig", skriver Gaetz.

Bakom kulisserna i kongressen har Gaetzs partikollega Thomas Massie tidigare beskrivit hur varje republikansk ledamot i representanthuset, utom han själv, har en personlig "Aipac-person" som håller kontakt och berättar för dem hur de ska rösta.

– Det är som en barnvakt, din Aipac-barnvakt som alltid pratar med dig för Aipacs räkning, sade Massie i en intervju med Tucker Carlson i fjol.

Alla republikaner i kongressen har "egen barnvakt" från Israel-lobbyn:



Kongressmannen Thomas Massie talar ut hos Tucker Carlson.



Lyckades själv just besegra mäktiga Aipac . https://t.co/u0ZW5mo6vb — Fria Tider (@friatider) June 12, 2024