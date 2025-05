Trump stryper medlen till public service: "Sprider woke-propaganda"

Ordern instruerar Corporation for Public Broadcasting samt andra myndigheter att avsluta all finansiering till NPR och PBS, och dessutom identifiera och stoppa indirekta former av statligt stöd till verksamheterna.

På sociala medier konstaterar Vita huset att public service-bolagen "får miljoner av skattebetalarna för att sprida radikal woke-propaganda förklätt till nyheter".

NPR och PBS får tillsammans omkring en halv miljard dollar årligen i statligt stöd via CPB, pengar som nu kan försvinna helt.

Republikanska röster har i många år kritiserat dessa medier för att vara politiskt vinklade och har länge velat se ett stopp för subventionerna.

Sedan sitt återtåg till Vita huset har Trump-administrationen agerat kraftfullt mot institutioner som man menar gynnar en politiserad och vänsterliberal agenda. Presidenten har tidigare dragit in finansiering till museer, teatrar och kulturstöd via bland annat Kennedy Center och National Endowment for the Humanities. Han har även villkorat forsknings- och utbildningsbidrag för universitet samt riktat in sig på advokatbyråer med krav på att de slopar mångfaldsprogram.