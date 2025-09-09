© Vita huset
 

Trumps påstådda Epstein-hälsning släppt

Publicerad 9 september 2025 kl 17.08

Utrikes. Vita huset förnekar än en gång att Donald Trump ligger bakom den omstridda födelsedagsteckningen till Jeffrey Epstein.

”Som jag hela tiden sagt är det väldigt tydligt att president Trump varken ritade eller signerade den här bilden”, skriver pressekreteraren Karoline Leavitt på X.

Hon tillägger att Trumps advokater ”aggressivt” går vidare med sin stämning mot Wall Street Journal, som först rapporterade om teckningen.

Från Demokraterna ser man däremot de släppta dokumenten som ett bevis på att Trump ljög.

– President Trump kallade Epstein-utredningen en bluff och hävdade att hans födelsedagshälsning inte existerade. Nu vet vi att Donald Trump ljög och gör allt han kan för att dölja sanningen, säger Robert Garcia, utskottets högst rankade demokrat, enligt Wall Street Journal.

– Nog med spel och lögner! Offentliggör hela materialet nu.

