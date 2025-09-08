Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

– Det är naturligtvis uppseendeväckande. Ett privat företag har sina intressen och en regering, och Sverige, har sina. Politiker på den här nivån förväntas ha makten över sina ord och inte köpa dem rakt av från ett företag, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Nya Northvolt-ägaren vill också gå på bidrag – ansöker direkt.

En dag före offentliggörandet skickade Lyten den föreslagna texten till Business Sweden, som i sin tur vidarebefordrade det till regeringskansliet med kommentaren att det kunde ”justeras som ni vill”. Men citatet ändrades inte, utan publicerades ordagrant.

I texten uttrycker sig Busch om ”den enorma potentialen i dessa tillgångar” och att regeringen är exalterad över affären.

– Jag förstår inte riktigt frågan, ord som går ifrån mig är mina ord såklart, säger Ebba Busch till SVT.

När SVT ställer fler frågor avslutar hon intervjun. Dagen därpå skriver hennes pressekreterare i ett sms:

”Citatet är Ebba Buschs egna ord. Ebba Busch hade samtal med Lyten inför affären. Utifrån samtalen skrev Lyten ett citat från Ebba Busch som hon godkände.”

Madestam menar dock att gränsen mellan politik och näringsliv måste vara tydlig:

– Det är väldigt viktigt att förstå att man kan inte bara göra som ett företag säger och uttrycka sig som ett företag säger. Det måste finnas en tydlig rågång mellan politik och företag.