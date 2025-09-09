© Curia.eu Press Archive
 

EU:s generaladvokat: Lexbase bryter mot GDPR

Publicerad 9 september 2025 kl 11.55

Utrikes. EU-domstolens generaladvokat anser i ett yttrande att Lexbase och andra rättsdatabaser inte utgör journalistik, och därför inte får behandla personuppgifter enligt GDPR:s undantag för journalistiska ändamål. Människor som får sina brott publicerade online kan enligt advokaten stämma Lexbase för brott mot GDPR, och inte enbart driva förtalsprocesser som idag.

Dela artikeln

I ett färskt förslag till avgörande i mål C-199/24 (ND mot Lexbase) tar EU-domstolens generaladvokat Maciej Szpunar ställning till hur artikel 85 i dataskyddsförordningen (GDPR) ska tolkas när personuppgifter om brottmålsdomar publiceras på nätet mot betalning.

Målet har sitt ursprung i en tvist vid Attunda tingsrätt där en person (ND) krävt skadestånd av bolaget bakom databasen Lexbase.

Lexbase erbjuder sökningar i svenska domstolsdomar, bland annat brottmålsdomar, och har ett utgivningsbevis vilket innebär grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

ND menade att uppgifterna borde ha raderats i enlighet med GDPR, medan Legal Newsdesk invände att grundlagsskyddet innebär att GDPR inte är tillämplig.

Begränsade möjligheter att inskränka GDPR

Generaladvokaten understryker i sitt yttrande av den 4 september 2025 att artikel 85 GDPR inte ger medlemsstaterna en möjlighet att helt undanta viss verksamhet från förordningens tillämpning.

Däremot åläggs medlemsstaterna att genom lagstiftning ”förena” rätten till dataskydd med yttrandefriheten.

Enligt Szpunar kan undantag och avvikelser från GDPR:s bestämmelser endast införas i fråga om behandling för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.

Däremot omfattas inte rättsmedelsreglerna i kapitel VIII av GDPR av sådana undantag. En nationell ordning där den enskilde endast kan väcka åtal eller skadeståndstalan för förtal uppfyller därför inte kraven i förordningen.

Den tredje frågan gällde om Lexbases verksamhet kan betraktas som ”journalistisk verksamhet” enligt artikel 85. Generaladvokaten besvarar den frågan nekande.

Lexbase gör enligt honom inget urval, ingen bearbetning eller redaktionell bedömning, utan tillhandahåller mot betalning råa domstolsdokument. Syftet framstår inte som att bidra till en samhällelig debatt utan snarare att erbjuda en kommersiell söktjänst.

Szpunar konstaterar att EU-domstolens praxis visserligen tolkar ”journalistiska ändamål” brett – även privatpersoner och bloggare kan omfattas – men att inte all publicering av personuppgifter på internet därmed kan rubriceras som journalistik. Avgörande är om syftet är att informera allmänheten om en fråga av samhällsintresse.

Generaladvokatens förslag till avgörande innebär att artikel 85.1 i GDPR hindrar nationell lagstiftning som reducerar den registrerades rättsmedel till endast förtalsprocesser, så som i Sverige.

Förslaget innebär även att artikel 85.2 i GDPR inte kan tillämpas på Lexbase, eftersom verksamheten inte utgör behandling för journalistiska ändamål.

EU-domstolen är inte bunden av generaladvokatens yttrande men följer det ofta. En dom väntas senare under 2025.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Politiker åtalas för grova bedrägerier

Håkan Malmström lurade kommunen och regionen. Krävde betalt för "förlorad arbetsinkomst" – trots att han inte arbetat.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.