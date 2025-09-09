© FT BILD, SD
 

Politiker åtalas för grova bedrägerier

Publicerad 9 september 2025 kl 09.20

Inrikes. SD-politikern Håkan Malmström åtalas nu för grova bedrägerier i Västerås. Han ska vid upprepade tillfällen ha lurat både Västerås stad och Region Västmanland på ersättningar för förlorad arbetsinkomst som han inte haft.

Dela artikeln

Enligt åtalet har Malmström mellan september 2020 och mars 2025 vid omkring 180 tillfällen fått utbetalningar han inte haft rätt till.

Totalt handlar det om drygt 430.000 kronor. I vissa fall har han haft inkomstbortfall, men då tagit ut mer ersättning än han varit berättigad till.

– Jag bedömer brotten som grova eftersom de varit systematiska och av betydande värde. Dessutom är brottet av särskilt farlig art eftersom det försvagar invånarnas förtroende för det politiska systemet, säger senior åklagare Frieda Gummesson enligt Expressen.

Polisen har enligt henne gjort en gedigen utredning som visar att politikern har lurat företrädare för både Västerås stad och Region Västmanland och på så sätt fått stora summor i ersättning som han inte var berättigad till.

Håkan Malmström nekar till brott.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Arrangören: Bohlin provocerade demonstranterna

Ska ha markerat mot araberna – tillsammans med Ulf Kristersson. "Gick rakt igenom demonstrationen".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.