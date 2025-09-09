Politiker åtalas för grova bedrägerier

Enligt åtalet har Malmström mellan september 2020 och mars 2025 vid omkring 180 tillfällen fått utbetalningar han inte haft rätt till.

Totalt handlar det om drygt 430.000 kronor. I vissa fall har han haft inkomstbortfall, men då tagit ut mer ersättning än han varit berättigad till.

– Jag bedömer brotten som grova eftersom de varit systematiska och av betydande värde. Dessutom är brottet av särskilt farlig art eftersom det försvagar invånarnas förtroende för det politiska systemet, säger senior åklagare Frieda Gummesson enligt Expressen.

Polisen har enligt henne gjort en gedigen utredning som visar att politikern har lurat företrädare för både Västerås stad och Region Västmanland och på så sätt fått stora summor i ersättning som han inte var berättigad till.

Håkan Malmström nekar till brott.