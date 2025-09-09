© Victor Pressfeldt (Skärmdump/X)
 

Här provocerar Carl Oskar Bohlin (M) demonstranterna innan han börjar filma

Publicerad 9 september 2025 kl 17.52

Inrikes. Stockholmspolisen har inlett en förundersökning om ofredande efter att arabiska demonstranter följt efter civilförsvarsminister Carl Oskar Bohlin (M) och ropat ut kritiska åsikter om regeringens Israelpolitik. Men nu visar en video hur Bohlin frivilligt går fram till demonstranterna och skakar på huvudet – till synes bara i syfte att provocera.

Efter att ministern släppt en video som visar hur en grupp demonstranter går i samma riktning som Bohlin och ropar regeringskritiska synpunkter till honom har fördömandena haglat från olika håll.

Bohlin själv har kallat gruppen för en "lynchmobb" och Magdalena Andersson (S) har kallat agerandet oacceptabelt. Statsminister Ulf Kristersson (M) hävdade å sin sida att Bohlin blivit hotad, trots att inget sådant framgick av filmen.

Gruppen ”Together4palestinee” skriver på Instagram att det var en fredlig demonstration, och kritiserar bland annat Bohlin för att ha använt begreppet ”lynchmobb”. De hävdade också att det var Bohlin som gick in i demonstrationen och markerade mot deltagarna på ett provokativt sätt.

I en video som laddats upp av fotografen och akademikern Victor Pressfeldt ser det ut som att Together4palestinee har rätt om den saken. Där ser man hur Bohlin, till synes helt frivilligt, går fram till polisavspärrningarna vid demonstrationen och stirrar på deltagarna, varpå han menande skakar på huvudet och går vidare.

"Det uttrycks inga hot i filmen. Det förekommer inget våld", skriver Pressfeldt.

