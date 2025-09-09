Reinfeldt-moderaten förföljdes av arga araber – "shame on you"

Polisen har inlett en förundersökning om ofredande sedan ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), förföljdes av en grupp arga araber som protesterade mot Sveriges Mellanösternpolitik i Stockholm under måndagskvällen.

Bohlin var på väg ut från riksdagen när demonstranter började ropa slagord. På X har han publicerat en film där de hörs ropa ”shame on you” och ”det pågår ett folkmord”.

Precis som på andra håll i västvärlden har polisen inte tvekat att inleda en brottsutredning mot Palestina-demonstranterna.

– Vi har inlett en förundersökning om ofredande. Anmälan upprättades på eget initiativ med anledning av vi har följt det här inlägget på X, säger presstalespersonen Ola Österling vid polisen till TT.

Enligt Bohlin var mellan 15 och 20 personer nära honom på Mynttorget. Han beskriver situationen som olustig och säger till SvD:

– Det blir fler och fler människor. De är väldigt nära och de skriker och gormar i öronen på mig. Allt från att jag är en barnamördare till att jag har blod på mina händer och ska skämmas.

För att inte avslöja var han bor vände ministern tillbaka till riksdagen istället för att gå hem. Han menar att demonstranterna klivit över gränser för vad som är acceptabelt i det offentliga rummet.

Statsminister Ulf Kristersson (M) har även hittat på en egen version av det inträffade. I den versionen har hotades ministern av araberna.

Mina damer och herrar. Sveriges bästa politiker: pic.twitter.com/GGNd3ZbRqK — Per Lindgren (@lindgren_p) September 9, 2025

”Jag har ett budskap ikväll till Palestina-aktivisterna i Stockholm: Sverige är en demokrati och ni får gärna uttrycka er åsikt om Mellanöstern. Men sluta omedelbart att hota svenska politiker", säger han.

Även Magdalena Andersson (S) tar avstånd från araberna.

”Ingen politiker ska bli förföljd på gatan. I Sverige har alla rätt att uttrycka sin åsikt, men det som Carl-Oskar Bohlin utsattes för i kväll är helt oacceptabelt. Det skadar vårt öppna samhälle”, skriver hon på X.

Bohlin själv vägrar prata om sakfrågan Gaza.

– Jag accepterar inte det i den här kontexten, för då har man låtit de här människorna vinna, säger han till SVT.