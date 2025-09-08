© FT BILD/ARKIV
 

500 byggbolag i Stockholm tvättade pengar i jättehärva

Inrikes. Omkring 500 byggföretag i Stockholmsområdet finns med i polisens pågående granskning av falska fakturor och penningtvätt. Totalt har drygt 580 svenska bolag pekats ut i bevisningen i det som beskrivs som landets största penningtvättsmål.

Enligt åtalet har mellan 2.000 och 3.000 byggföretag beställt falska fakturor från en liga i södra Stockholm med internationella kopplingar. Syftet ska ha varit att dölja svarta löneutbetalningar för hundratals miljoner kronor.

– Det står klart att det aldrig har utförts någon legal verksamhet överhuvudtaget i de här penningtvättsbolagen, säger Sanna Nesser, senior åklagare och förundersökningsledare.

Bland de utpekade finns både små enmansföretag och bolag med tiotals anställda. De flesta är registrerade i Stockholms län, särskilt i områden som Järfälla, Norsborg, Täby och Sollentuna.

Vd:n för ett av de största företagen på listan förnekar all kännedom.

– Det där låter helt galet. Vi är ett seriöst företag med strikta rutiner som absolut inte beblandar oss med sådana aktörer, säger han till Mitt i.

Branschorganisationen Byggföretagen välkomnar uppgifterna.

– Vi är inte jätteförvånade över avslöjandet, men det är superbra att ha en lista. Det är väldigt svårt att komma åt de här transaktionerna och det gör skillnad om organisationer och myndigheter kan samarbeta och utbyta information, säger vd:n Catharina Elmsäter-Svärd.

Själva åtalet riktas mot fem personer som misstänks ha organiserat upplägget. Men enligt åklagaren kan beställarföretagen också komma att granskas för skatte- och bokföringsbrott.

