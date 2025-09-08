Mobbning och "toxisk kvinnlighet" på S-kvinnor – anställda tvingas "berätta när de har mens"

Tidigare anställda riktar kritik mot Strandhäll och förbundssekreteraren och kanslichefen Nina Unesi, 43, enligt uppgifter till Expressen.

– Hon har skrikit på mig att jag är dum i huvudet, hysterisk och förvränger saker. Det har gett mig hjärtklappning och mardrömmar, säger en kvinna om Unesi.

Enligt vittnesmål har konflikter och utskällningar fått anställda att gråta öppet. Två kvinnor berättar också att Unesi velat att de rapporterar in när de har mens, för att få godkänt hemarbete.

Ordföranden Annika Strandhäll uppger att förbundsstyrelsen fick en "tydligare bild" av problemen först hösten 2024. Då togs en HR-strateg in och trepartssamtal hölls.

– Vad vi gjorde, så fort vi nåddes av att det var en mer komplicerad och allvarlig bild, var att vi kartlade hela personalsituationen, säger Strandhäll.

Trots kritiken omvaldes både Strandhäll och Unesi vid kongressen i augusti. Det får en före detta anställd att reagera:

– Det är ju inte ett jävla systerskap för fem öre när de vet hur vår arbetsmiljö har varit och är.

Nina Unesi har avböjt att svara på de konkreta anklagelserna men skriver i ett sms att hon är ”otroligt stolt” över sina medarbetare och att arbetsmiljöarbetet fortsätter.

En handlingsplan ska tas fram under hösten, enligt Strandhäll. Tills dess erbjuds personalen möjlighet att arbeta hemifrån.

På nätet har många raljerat över hur den offentligfinansierade organisationen fungerar och ifrågasatt att kvinnoförbund behövs.

"Sverige är ett enda stort feministiskt fiasko", konstaterar användaren Apan Nilsson på X.

"S-kvinnor verkar ha lite problem. Nästan så att man kunde säga toxisk kvinnlighet. Eller matriarkala strukturer", skriver Catharina Örtendahl Rylid.