Här öppnar t-baneskytten eld – bland barnfamiljerna

Publicerad 8 september 2025 kl 17.55

Inrikes. En person sitter anhållen för skotten på tunnelbanestationen i Alby i södra Stockholm på fredagen. Polisen har släppt bilder som visar hur mannen avlossar skott mitt bland resenärer och barnfamiljer.

På lördagskvällen grep polisen en ung person som enligt medieuppgifter är i tonåren. Han anhölls kort därefter.

Senior åklagare Åsa Valter kommenterar ärendet i ett uttalande:

– Utredningen är i ett inledande skede och polisen genomför många utredningsinsatser med förhör av vittnen och tekniska undersökningar. Personen som har skjutits är allvarligt skadad, men läget bedöms av sjukvården som stabilt.

Senast imorgon ska åklagaren besluta om den misstänkte ska begäras häktad eller släppas. Händelsen utreds som försök till mord.

