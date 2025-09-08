Explosionsartad ökning av kriminella barn

Den 31 juli i år satt 254 ungdomar inne enligt lagen om sluten ungdomsvård (LSU). Det kan jämföras med 149 samma tid förra året – och endast 57 år 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedömer att det behövs 280 platser för sluten ungdomsvård (LSU) inom ett halvår. Det motsvarar mer än en femdubbling på två år

– Det är otroligt, på två och ett halvt år har vi nästan femdubblerat antalet barn och unga som verkställer straff enligt LSU, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (Sis), till TT.

Hon uppger att mer än 40 procent av de dömda har begått mord, mordförsök, dråp eller försök till dråp.

Nästa sommar öppnar Kriminalvården sina första ungdomsfängelser, dit de i framtiden ska placeras.

Samtidigt tror myndigheten att "god skolgång" kan hjälpa barnen att bli hederliga medborgare.

– För den här gruppen, med hög andel NPF-diagnoser, har vi sett att det är framgångsrikt med små barngrupper, att det är lärartätt och att man finns där för de här barnen som ofta har väldigt svårt att koncentrera sig. Vi hoppas verkligen att riksdag och regering lyssnar på det, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark till nyhetsbyrån.

Invandringen fortsätter dock som vanligt.