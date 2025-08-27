© Northvolt
 

Tusen Northvolt-anställdas aktier har blivit värdelösa: "Folks livsinvesteringar"

Publicerad 27 augusti 2025 kl 11.14

Ekonomi. Över 1.000 Northvolt-anställda ägde aktier när bolaget gick i konkurs i mars. Nu är innehaven värdelösa, enligt aktieboken som Affärsvärlden tagit del av.

Northvolt lockade inte bara internationellt kapital och statliga stöd utan erbjöd också personalen att köpa värdepapper och bli delägare.

– När man anställdes såldes det in som en löneförmån. Det var så de motiverade att hålla nere lönerna, säger en tidigare anställd till Affärsvärlden.

Aktieboken visar att över 1.000 anställda köpte aktier – omkring 20 procent av personalen. För vissa handlade det om mindre summor, för andra om en större del av sparkapitalet.

– Det var folks livsinvesteringar, säger den tidigare anställda.

När konkursen var ett faktum blev samtliga aktier värdelösa. Lönegarantin har täckt utbetalda löner, men ersätter inte personalens privata aktieförluster.

Pensionskapital har också gått upp i rök. AP-fonderna satsade 5,8 miljarder kronor i Northvolt genom en omdiskuterad struktur – investeringen skrevs ned till noll redan före konkursen. Även andra stora förvaltare som AMF och Folksam förlorade miljarder på det skattefinansierade klimatbolaget.

