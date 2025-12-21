© FT BILD/ARKIV
 

Malmö kommun bjöd på ”vinterfest” – bara för sossar

Publicerad 21 december 2025 kl 13.45

Inrikes. En kommunal fritidsgård i Malmö arrangerade nyligen en ”vinterfest” där endast Socialdemokraterna var inbjudna. Händelsen väcker kritik om politisk partiskhet i offentligt finansierad verksamhet och sker samtidigt som anklagelser om suddiga gränser mellan parti och kommun uppmärksammas.

Enligt en granskning publicerad av Kvartal upplevde föreningar i utsatta områden politisk press från Socialdemokraterna om att stödja partiet i samband med val och politiska aktiviteter. Uppgifterna rör bland annat mobilisering av väljare och utdelning av förkryssade valsedlar.

– Inför valet 2022 fick vi S-valsedlar att dela ut, ibland redan förkryssade, säger en anonym företrädare för en förening verksam i Rosengård.

Utredningen visade att vinterfesten leddes av en fritidsledare som också är aktiv politiker för Socialdemokraterna. På sociala medier syns han i Malmö stads jacka framför partiets flaggor, tillsammans med partikamrater som möter invånare.

– Det är bedrägligt att allmänheten som kommer till fritidsgårdar, kommunal verksamhet eller besöker event där nattvandrare eller Svenska kyrkan finns möter kampanjande socialdemokrater i olika dräkter, säger en anonym styrelsemedlem i en Malmöförening till Kvartal.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har tackat nej till en extern utredning. I en intervju med Sydsvenskan beskriver hon uppgifterna som allvarliga men utan substans. Malmö stads fritidsförvaltning uppger nu att händelsen i Oxie ska utredas.

