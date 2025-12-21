Du betalar
Kriminalvården chartrar privatplan åt intagna – "det mest humana"

Publicerad 21 december 2025 kl 10.53

Inrikes. Kriminalvården chartrar lyxiga privatflyg för att transportera intagna mellan anstalter och häkten. En granskning från SVT visar att kostnaderna uppgår till över 100 miljoner kronor sedan 2020 – men mörkas i årsrapporterna.

Den höga komfortnivån har fått de intagna själva att höja på ögonbrynen.

– Jag kände mig som en kung, säger ”Johannes”, en av kriminalvårdens klienter, om sin flygtransport, till SVT. Han tillägger:

– Kostnaderna blir säkert enorma för Kriminalvården med de här transporterna.

SVT:s genomgång av fakturor visar att ett chartrat flyg kan kosta upp till 300.000 kronor. Totalt har tusentals inrikes flygresor genomförts sedan 2020, till en sammanlagd kostnad på över 100 miljoner kronor.

Samtidigt ökade Kriminalvårdens totala transportkostnader till över en miljard kronor förra året. De flesta av de drygt 111.000 resorna sker med bil, men flyg används när avstånden är långa eller tiden bedöms som avgörande.

– Det mest humana är då att vi flyger, säger Joacim Trybom, transportdirektör på Kriminalvården, om transporter av barn och unga, till SVT. Enligt honom rör omkring en tredjedel av flygtransporterna minderåriga.

Kostnaderna för de chartrade flygen särredovisas inte i myndighetens årsredovisningar, vilket facket kritiserar.

– Det är skattepengar och de ska man inte slarva bort, säger Marcus Carlström, ordförande för Seko vid Kriminalvårdens nationella transportavdelning, till SVT.

