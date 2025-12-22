Underhåll pågår: Den 22 december uppdateras Fria Tider kanske inte som vanligt.
Polisen lämnar ut JLC-guldet – så ska det fördelas

Publicerad 22 december 2025 kl 15.00

Inrikes. Polisen har beslutat att de guld- och platinatackor som påträffades i ett hus köpt av humorduon JLC nu ska lämnas ut till deras bolag Didder och Dadder AB samt dödsboet efter mannen som sålde huset. Beslutet baseras på att parterna visat sannolika skäl att de är ägare eller rättsinnehavare.

Guldfyndet upptäcktes för två år sedan när humorgruppen JLC, Carl Déman och Lucas Simonsson, köpte en fastighet i Mölndal. I bostaden hittades fem kilo guld och två kilo platina.

Sedan dess har flera parter gjort anspråk på guldet, inklusive hantverkare, husets säljare och dödsboet, vilket lett till en omfattande rättslig tvist.

Polisen ar nu fattat beslut om att lämna ut guldet, men poängterar att deras uppdrag aldrig varit att avgöra äganderätten. Konkursborgenärerna efter Tammerfors Futures KB bedömdes inte ha sannolika krav på guldet.

"När Polismyndigheten i juni 2025 beslutade att inte lämna ut godset var förutsättningarna annorlunda. Då pågick en process i tingsrätten om vem som hade bättre rätt till godset. Under dessa omständigheter bedömdes det inte möjligt att avgöra en sannolik ägare", skriver myndigheten på sin hemsida.

I november kom parterna överens om att JLC-duon och dödsboet ska dela fyndet lika, och Göteborgs tingsrätt fastställde senare uppgörelsen.

– Den mesta skiten vi har fått, eller åsikterna då, är att vi är giriga som ens vill försöka lägga vantarna på det här, sa Carl Déman i SVT-dokumentären om fyndet.

