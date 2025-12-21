© FT BILD/ARKIV
 

Sol i Sverige på årets mörkaste dag

Publicerad 21 december 2025 kl 12.20

Inrikes. Idag, på årets mörkaste dag, skiner solen för första gången i december över nästan hela Sverige. Ett högtryck ger ovanligt ljusa inslag i decembermörkret, även om vintersolståndet markerar årets kortaste dag.

Trots att vintersolståndet är årets mörkaste dag har kvällarna redan börjat bli ljusare. I södra och mellersta Sverige inträffar den tidigaste solnedgången drygt en vecka före vintersolståndet, omkring den 11–12 december. Därefter går solen ner allt senare.

Morgnarna fortsätter däremot att bli mörkare även efter vintersolståndet. Den tidigaste soluppgången infaller först i början av januari, omkring den 4–5 januari i södra Sverige, och ännu senare längre norrut. Först då börjar även morgonljuset återvända.

Solen väntas titta fram över stora delar av landet under söndagen, trots att vintersolståndet infaller i dag. Det är den dag då dagen som helhet är som kortast och natten som längst innan det långsamt vänder mot ljusare tider.

Förklaringen till solens besök hos oss är en högtrycksrygg som drar in över Skandinavien. Den ger torrare luft och bättre förutsättningar för sol, enligt SMHI.

Moln kan dock ligga kvar längre i västra Götaland och i fjälltrakterna. I de nordligaste delarna finns även risk för snöbyar under dagen, skriver SMHI:s meteorolog i en prognos tidigt på söndagsmorgonen.

Högtrycket väntas också ge kallare väder under någon eller några dagar. Det torra vädret består och någon vit jul ser det inte ut att bli där snön ännu saknas.

