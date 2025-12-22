Underhåll pågår: Den 22 december uppdateras Fria Tider kanske inte som vanligt.
© BBC/J-OHN MOORES UNIVERSITY
Kvinnan såg ut som till höger, inte som till vänster (som BBC hävdade), visar nya studien.

BBC:s "första svarta brittiska kvinna" var blond och blåögd

Publicerad 22 december 2025 kl 14.05

Media. Ett uppmärksammat BBC-påstående från 2016 kullkastas nu helt. Nya DNA-analyser visar att den så kallade Beachy Head-kvinnan – som beskrevs som Storbritanniens första svarta kvinna – i själva verket var blond och blåögd.

En kvinna som tidigare lyfts fram som ”Britain’s first black woman” saknade helt afrikanskt ursprung. Det visar en ny genetisk studie som publicerats denna vecka och som bygger på avancerad analys av ett skelett från romartiden.

Kvarlevorna, kända som ”Beachy Head”-kvinnan, återupptäcktes 2012 i en låda i källaren till stadshuset i Eastbourne i East Sussex. I en BBC-dokumentär från 2016, ledd av historikern David Olusoga, presenterades hon som en individ av "subsaharisk afrikanskt ursprung" och avbildades i en rekonstruktion med mörk hud, bruna ögon och lockigt svart hår.

Den bilden avfärdas nu helt. Forskare vid Natural History Museum har inte funnit några genetiska spår som kopplar kvinnan till Afrika. I stället visar analyserna att hon härstammade från den lokala vita brittiska befolkningen under romersk tid.

– Genom att använda toppmodern DNA-teknik kunde vi fastställa ursprunget för denna individ, säger forskningsledaren William Marsh enligt GB News.

– Vi visar att hon bär genetiskt ursprung som mest liknar andra individer från lokalbefolkningen i romerska Britannien.

I Sverige har även SVT skildrat tidiga svenskar som mörkhyade – något som ifrågasatts:

Den nya brittiska studien, som publicerats i Journal of Archaeological Science, bygger på en metod som gjorde det möjligt att sammanfoga mycket små fragment av gammalt DNA och gav mer än tio gånger bättre DNA-täckning än tidigare försök.

Forskarna bedömer att kvinnan dog någon gång mellan år 129 och 311 e.Kr., var mellan 18 och 25 år gammal och omkring 150 centimeter lång. Hon tros ha haft blå ögon, ljust hår och hud som varierade från ljus till mörk. Analyser av kol- och kvävehalter visar att hennes kost innehöll mycket fisk och skaldjur, vilket stämmer med ett liv nära kusten vid Beachy Head.

Skelettet visar även spår av en allvarlig benskada som läkt före döden, vilket tyder på att hon överlevt en tidigare olycka eller skada.

Natural History Museums forskare Selina Brace sammanfattar slutsatsen:

– Hon är bara en lokal tjej som växte upp i Eastbourne.

Redan 2022 röstade lokala församlingsråd för att ta bort en minnesplakett som rests med hänvisning till teorin om afrikanskt ursprung. Den nya studien bekräftar nu att den tidigare tolkningen var felaktig.

– Det förändrar inte berättelsen om Storbritannien, säger Brace.

– Det förändrar bara hennes historia, och vi var skyldiga henne att rätta till den.

