Efter Rolexrånet och hundbettet – nu utvisas han för fjärde gången

Rånet inträffade i augusti i Slottsstaden. Mannen följde efter offret – en äldre man i Malmö – in i ett trapphus, överföll honom bakifrån och slet av klockan.

Offret föll omkull och skadade handleden när gärningsmannen cyklade iväg.

Fria Tider publicerade en efterlysning av mannen i september. Han identifierades med hjälp av tips, och han greps en månad efter rånet.

I oktober gick hans hund till angrepp mot en pojke på Grangatan. Pojken blev biten vid höften och skinkan. Mannen hade inte informerat den som höll hunden om att den var aggressiv.

Mannen nekar till båda brotten. Utredningen visade dock bilder på hans mobil av både klockan och hunden, skriver Sydsvenskan.

Tingsrätten dömer 29-åringen till ett år och sex månaders fängelse. Han ska betala 76.600 kronor i skadestånd till rånoffret och 26.400 kronor till pojken som blev biten.

Mannen har tidigare tre utvisningsbeslut fråbn Migrationsverket – från 2013, 2015 och 2020 – och har fått avslag på flera asylansökningar.

Tingsrätten konstaterar att han aldrig haft fast arbete, inte studerat eller lärt sig svenska, och i stället begått brott under sin tid i landet illegalt.

Efter avtjänat straff ska mannen utvisas med återreseförbud i tio år.