Twitter uppmanas blockera amerikanska Expo

ADL har bland annat hamnat i blåsväder sedan det framkommit att organisationen utövat påtryckningar på Fox News för att sparka sitt mångåriga ankare Tucker Carlson, som sedan också fick sparken och idag har en mycket populär show på Twitter istället.

På fredagen krävde den irländske högeraktivisten Keith Woods att Twitter skulle blockera ADL. Bland annat eftersom han ansåg att ADL styr sociala medier och får dem att blockera alla som försöker föra någon som helst diskussion om judar och deras inflytande på bland annat invandringspolitiken.

Tidigare hade ADL-direktören Jonathan Greenblatt skrivit ett inlägg där han berättade om sina planer på att få Twitters (numera X) vd Linda Yaccarino att införa en hårdare censur på plattformen. Bland annat förespråkar ADL införandet av artificiell intelligens (AI) som kan identifiera kritik mot judar och censurera den innan någon människa hunnit läsa kritiken.

"Jag hade en väldigt uppriktig + produktiv konversation med @LindayaX igår om @X, vad som fungerar och vad som inte gör det, och vad de måste göra för att ta itu med hat effektivt på plattformen", skrev Greenblatt i ett därefter raderat inlägg.

"Jag uppskattade att hon tog kontakt och jag hoppas att tjänsten kommer att förbättras. @ADL kommer att vara vaksamt och ge henne och @ElonMusk beröm om tjänsten blir bättre... och förbehåller sig rätten att ringa upp dem tills de gör det."

Who elected this man? Why is he able to influence every major social media platform to control what people see, even down to manipulating algorithms?#BanTheADL pic.twitter.com/L0nRFpC8x4

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) September 1, 2023