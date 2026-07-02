Nord Stream-sabotaget
© Kustbevakningen
 

Tyskland åtalar ukrainare för Nord stream-sabotaget

Publicerad 2 juli 2026 kl 09.56

Utrikes. En ukrainsk man har åtalats i Tyskland misstänkt för att ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022.

Dela artikeln

Nord Stream-sabotaget

Visa alla

Mannen identifieras enligt tyska integritetsregler bara som Serhii K. Enligt tyska medier misstänks han ha lett och samordnat gruppen bakom sprängningarna, som förstörde tre av de fyra Nord Stream-ledningarna.

Den misstänkte uppges vara samma person som greps i Italien förra sommaren och lämnades över till Tyskland i november. Han nekar till inblandning, rapporterar BBC News.

En advokatbyrå i Berlin som företräder mannen uppger för Reuters att ett åtal delgavs på onsdagen. Den tyska federala åklagarmyndigheten har även bekräftat för AFP att en man har åtalats med anledning av Nord Stream-sprängningarna.

Enligt tyska medier anklagas Serhii K för att ha lett en grupp på sju medhjälpare i operationen. Han misstänks bland annat för angrepp mot civil energiinfrastruktur, för att ha orsakat en explosion och för att ha förstört infrastruktur.

Sprängningarna inträffade den 26 september 2022 och ledde till rekordstora metanutsläpp i Östersjön. Den mångmiljardinfrastruktur som hade byggts för att föra rysk gas från Ryssland till Tyskland blev obrukbar.

Ingen har tagit på sig dådet. Ukraina har nekat till inblandning, medan Ryssland tidigare har pekat ut USA och Storbritannien som de verkligt ansvariga bakom det hela.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 126704153

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 126704154

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

DO utreder Göteborgs stad för "Arga apor"

Materialet har sedan tidigare väckt ramaskri. "Att som svart jämföras med apor är ett hatbrott."0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.