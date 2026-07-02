Tyskland åtalar ukrainare för Nord stream-sabotaget

Mannen identifieras enligt tyska integritetsregler bara som Serhii K. Enligt tyska medier misstänks han ha lett och samordnat gruppen bakom sprängningarna, som förstörde tre av de fyra Nord Stream-ledningarna.

Den misstänkte uppges vara samma person som greps i Italien förra sommaren och lämnades över till Tyskland i november. Han nekar till inblandning, rapporterar BBC News.

En advokatbyrå i Berlin som företräder mannen uppger för Reuters att ett åtal delgavs på onsdagen. Den tyska federala åklagarmyndigheten har även bekräftat för AFP att en man har åtalats med anledning av Nord Stream-sprängningarna.

Enligt tyska medier anklagas Serhii K för att ha lett en grupp på sju medhjälpare i operationen. Han misstänks bland annat för angrepp mot civil energiinfrastruktur, för att ha orsakat en explosion och för att ha förstört infrastruktur.

Sprängningarna inträffade den 26 september 2022 och ledde till rekordstora metanutsläpp i Östersjön. Den mångmiljardinfrastruktur som hade byggts för att föra rysk gas från Ryssland till Tyskland blev obrukbar.

Ingen har tagit på sig dådet. Ukraina har nekat till inblandning, medan Ryssland tidigare har pekat ut USA och Storbritannien som de verkligt ansvariga bakom det hela.