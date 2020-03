USA inför inreseförbud mot Europa

– Det här är den mest offensiva och omfattande ansträngning för att möta ett främmande virus som har gjorts i modern tid, sade Donald Trump i ett tv-tal till nationen vid 02-tiden svensk tid.

– Förbudet kommer inte bara att gälla den enorma mängden handelsvaror och godstrafik som pågår, utan allt möjligt annat när vi får klartecken. Det här handlar om allting som kommer från Europa till USA.

Senare under natten uppgav dock Vita husets tjänstemän, i motsats till vad Trump sade i talet, att handelstrafiken inte skulle omfattas av förbudet. Även Trump rättade samma sak på Twitter.

Trump konstaterar att Europa har fler fall av covid-19 än USA och att europeiska myndigheter har misslyckats med att bekämpa viruset. Fria Tider rapporterade igår att den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC ger alla amerikaner över 60 år rådet att bunkra mat, stanna inomhus och inte ha kontakt med människor i syfte att slippa drabbas av smittan, medan svenska myndigheter ger motsatt råd.

Men nu sätter USA alltså hela Europa i karantän i en månad, med ikraftträdande på fredag. Det enda landet som klarar sig undan karantänsreglerna är Storbritannien.

– EU-länderna struntade i att begränsa inresorna från Kina och andra smittohärdar, och detta blev resultatet: ett stort antal viruskluster fick fäste i USA, som kom med resande från Europa, säger presidenten Donald Trump.

– För att inte släppa in fler fall kommer vi att stoppa allt resande från Europa till USA under de kommande 30 dagarna.

I beskedet ingår också ett nationellt stödpaket på 50 miljarder dollar, som kongressen väntas godkänna. Amerikaner som drabbas av viruset kommer att få ekonomisk hjälp och även USA kommer nu – före Sverige – att se till att sjuka kan stanna hemma från jobbet med bibehållen lön utan någon karensdag.

– Det här riktas mot arbetare som är sjuka, i karantän eller som tar hand om andra på grund av coronaviruset. Jag kommer att be kongressen att agera, säger presidenten som inte vill kalla virusutbrottet en finanskris.

I praktiken innebär beslutet dock att världen, och i synnerhet Europa, kommer att drabbas av just en finanskris.

Rättelse: Trump hävdade under talet att förbudet även gäller handelsvaror och gods ("prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo") men detta var felaktigt, enligt Donald Trump på Twitter.